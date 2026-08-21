От стажеров до архитекторов цифрового мира: кто создает экосистему О!

Суперсовременную экосистему О! создают кыргызстанцы, которые живут среди нас. За каждой удобной иконкой в вашем смартфоне стоит ежедневный труд наших талантливых соотечественников. О! – это больше чем связь, финтех и умные сервисы. Это истории успеха людей, которые меняют нашу жизнь к лучшему прямо сейчас.

В прошлый раз мы делились романтичными и смелыми историями из жизни сотрудников. Сегодня погрузимся глубже: расскажем, каков путь от инженера-механика до BI-разработчика, в чём тонкости B2B-консалтинга и как превратить данные в "красивый белый пароход".

Чолпон Орозалиева, бизнес-аналитик и BI-разработчик (в компании О! – 4 года)

История Чолпон – яркий пример того, как в компании О! ценят искреннюю увлеченность делом и готовность постоянно учиться. Придя на месячную практику на 4-м курсе Политеха, она осталась в компании надолго.

"По специальности я вообще инженер-механик и всему мне пришлось обучаться с нуля! За 4 года я прошла путь от дата-инженера до бизнес-аналитика и BI-разработчика. Если просто, BI (Business Intelligence) – это умение превращать огромные объемы цифр в понятную визуальную карту для бизнеса. Моя работа – это не просто написание кода, а глубинное понимание запросов коллег. Я помогаю сформировать задачу так, чтобы предложить самый эффективный и красивый вариант её решения. Самое приятное для меня сегодня – это то, что круг замкнулся. Помимо своих основных задач, я курирую программу стажировки – ту самую, с которой когда-то сама начинала путь в компании. Видеть, как растет новичок, – неоценимо".

Камилла Санжарова, ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами, онбордист (в компании 4 года)

Придя в О! в 2022 году, Камилла прошла путь от специалиста до ведущего эксперта и наставника.

"Моя работа давно вышла за рамки обычных продаж – я стала цифровым советником для бизнеса. Мы помогаем предпринимателям расти благодаря новейшим технологиям", – делится Камилла.

Сегодня B2B-сегмент О! – это комплексные решения: от связи и VPN-сетей до финтех-сервисов (Smart POS, "О!Касса") и M2M-инфраструктуры для контроля транспорта, банкоматов и умных устройств.

"Помимо работы с клиентами, я помогаю новичкам делать первые шаги в B2B. Для меня О! – это настоящий драйв и ощущение, что ты в эпицентре цифровой трансформации страны".

Дмитрий Бронников, руководитель департамента статистики и машинного анализа (в компании О! – 12 лет)

Дмитрий отвечает за то, чтобы компания не принимала решения "вслепую", а созданная им система подготовки Data-специалистов готовит экспертов мирового уровня.

"Присоединиться к О! 12 лет назад было осознанным решением: для меня важно работать там, где человеческое отношение и прозрачность стоят выше сиюминутной выгоды. В О! всё это – часть ДНК компании. Попасть в компанию мне помогло неожиданное совпадение – тогда ещё не так активно набирали IT-разработчиков, как сейчас, но были вакансии, связанные с радиосвязью. И тут я вспомнил про запись в моём военном билете: "командир взвода радиостанций средней мощности". Это сработало – меня позвали на интервью!" – вспоминает Дмитрий.

За годы работы он прошел через масштабную трансформацию аналитики:

"Вначале системы обработки данных казались полузатопленной лодкой в огне с двумя гребцами. Потребовались годы, чтобы превратить её в красивый белый пароход".

Сделать это удалось благодаря оптимизации процессов и созданию системы обучения специалистов по Data Engineering, Data Science и BI Analytics. В компании сформировалась уникальная для региона база компетенций, позволяющая готовить экспертов международного уровня – и это легко отследить по географии работы выпускников.

"После 2-месячного вводного курса навыки новичков сопоставимы с уровнем ведущих специалистов банков, которые иногда заходят в нам на интервью. При этом стажеры получают стипендию. Дальше их ждёт рост от Junior до Senior. Так в стране больше никто не делает, и это наше ключевое преимущество".

Объявления о наборах на DataCamp публикуются на сайте o.kg и в Instagram @o_mobile_operator.

Хотите создавать цифровую экосистему вместе с нами? Присоединяйтесь к команде О! – актуальные вакансии на сайте o.kg.

ОсОО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: №16-0062-КР, №16-0063-КР.