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За неделю в Кыргызстане выявили 534 пьяных водителя

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По предварительным данным, с 7 по 13 августа 2026 года в Кыргызстане выявили 36 536 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

За неделю инспекторы выявили 2 129 случаев превышения скорости, 1 003 факта управления транспортом без соответствующих документов и 534 случая вождения в состоянии опьянения.

Кроме того, зафиксировано 5 865 нарушений правил эксплуатации транспортных средств, 1 942 нарушения ПДД с участием пешеходов, 288 фактов незаконного затемнения стекол и 32 факта автохулиганства.

Еще 19 водителей управляли транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками. К категории других нарушений ПДД отнесено 21 172 случая.

За различные нарушения 3 552 транспортных средства были водворены на специализированную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/460915
Теги:
алкоголь, нарушения, ПДД, штраф, Кыргызстан, автомобили
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