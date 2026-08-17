Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

В Нарыне изучают серых сурков для выявления признаков заболеваний

351  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарыне начались полевые исследования серых сурков (Marmota baibacina), обитающих на территориях, прилегающих к Нарынскому государственному природному заповеднику. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Исследования проводятся совместно с профессором Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Нурбеком Алдаяровым. Специалисты изучают общее состояние животных, их морфологические особенности и показатели здоровья. Одна из задач работы - раннее выявление возможных признаков заболеваний среди диких животных.

Во время первых полевых работ специалисты наблюдали за внешними особенностями сурков и оценивали их состояние.

Для сотрудников Нарынского областного управления также провели практическое обучение. Им рассказали, на какие изменения в поведении и внешнем состоянии диких животных следует обращать внимание при подозрении на заболевание и какие первоочередные меры необходимо принимать.

Отдельное внимание уделили требованиям безопасности и порядку своевременного информирования специалистов при выявлении подозрительных случаев.

Исследования серых сурков продолжатся. Полученные в ходе полевых работ данные планируется подвергнуть научному анализу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460916
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, наука, экология, безопасность, здоровье, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  