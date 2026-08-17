В Нарыне изучают серых сурков для выявления признаков заболеваний

В Нарыне начались полевые исследования серых сурков (Marmota baibacina), обитающих на территориях, прилегающих к Нарынскому государственному природному заповеднику. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Исследования проводятся совместно с профессором Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Нурбеком Алдаяровым. Специалисты изучают общее состояние животных, их морфологические особенности и показатели здоровья. Одна из задач работы - раннее выявление возможных признаков заболеваний среди диких животных.

Во время первых полевых работ специалисты наблюдали за внешними особенностями сурков и оценивали их состояние.

Для сотрудников Нарынского областного управления также провели практическое обучение. Им рассказали, на какие изменения в поведении и внешнем состоянии диких животных следует обращать внимание при подозрении на заболевание и какие первоочередные меры необходимо принимать.

Отдельное внимание уделили требованиям безопасности и порядку своевременного информирования специалистов при выявлении подозрительных случаев.

Исследования серых сурков продолжатся. Полученные в ходе полевых работ данные планируется подвергнуть научному анализу.