В природном парке "Кыргыз-Ата" появятся новая арка и КПП

В государственном природном парке "Кыргыз-Ата" в Ноокатском районе Ошской области построят новую въездную арку и контрольно-пропускной пункт. На месте будущего комплекса заложили капсулу, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В церемонии приняли участие представители министерства и местных органов власти.

Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Жеңиш Сейдалиев отметил, что наряду с сохранением природных территорий необходимо создавать современные условия для посетителей.

Новая въездная группа позволит упорядочить въезд на территорию парка, усилить контроль и благоустроить входную зону.

Кроме того, в "Кыргыз-Ата" строятся современные очистные сооружения. По данным ведомства, они позволят снизить нагрузку на окружающую среду, обеспечить очистку сточных вод и повысить уровень экологической безопасности.

Государственный природный парк "Кыргыз-Ата" создан в 1992 году. Он расположен в Ноокатском районе Ошской области и известен арчовыми лесами, разнообразием флоры и фауны.