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Украденных в Манасском районе лошадей продали на рынке в Токмоке

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В Манасском районе задержаны двое подозреваемых в краже скота. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

По ее данным, 10 августа 2026 года в милицию обратился местный житель 1980 года рождения. Он сообщил, что в ночь на 8 августа неизвестные перерезали веревки и похитили пять лошадей, которые паслись в поле на привязи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205-1 ("Скотокрадство") УК КР

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что похищенных лошадей продали неизвестным лицам на скотном рынке в Токмоке Чуйской области.

По подозрению в совершении преступления задержаны жители Манасского района А.Е. 1994 года рождения и О.Т. 2005 года рождения. Их водворили в ИВС.

16 августа на скотном рынке Сокулукского района Чуйской области обнаружили одну кобылу и одного жеребенка из числа похищенных животных. Их вернули владельцу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, а также граждан, купивших похищенных лошадей.


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URL: https://www.vb.kg/460922
Теги:
задержание, скотокрадство, Таласская область, Чуйская область, милиция
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