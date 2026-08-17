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За езду по пастбищу Ак-Таш нарушителей оштрафовали на 55 тыс. сомов

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На пастбище Ак-Таш в районе Кашка-Суу Аламудунского района выявили водителей, которые передвигались на автомобилях по пастбищным угодьям и повредили растительный покров. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Рейд провели сотрудники Экологической и технической службы контроля совместно с сотрудниками Аламудунского РОВД.

По данным ведомства, по выявленным фактам составили 10 протоколов в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 55 тыс. сомов.

В Минприроды призвали граждан бережно относиться к природе и не использовать пастбищные угодья не по назначению.


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URL: https://www.vb.kg/460923
Теги:
Аламудунский район, нарушения, Чуйская область, штраф, экология, автомобили
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