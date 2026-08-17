В Оше задержали подозреваемого в мошенничестве на 552 тыс. сомов

В Оше задержан подозреваемый в мошенничестве на 552 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По ее данным, 28 июля 2026 года в милицию обратился житель Кара-Сууйского района Ошской области Т.М. 1983 года рождения с заявлением о мошенничестве.

С 27 марта по 21 мая мужчина, представившийся именем "Умид" (измененное имя - Зубайр) вошел в доверие к заявителю и пообещал помочь освободить его сына от уголовной ответственности. Под предлогом передачи денег "людям из соответствующих органов" он получил 552 тыс. сомов.

Как установили в ходе доследственной проверки, обещание мужчина не выполнил, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники милиции установили подозреваемого. Им оказался житель Ошской области М.З., 1986 года рождения.

Ранее он был судим на территории России за разбой, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности по фактам мошенничества.

Заявитель добровольно передал следствию переписку и голосовые сообщения из WhatsApp, которыми он обменивался с М.З. Материалы осмотрены, запротоколированы и приобщены к делу в качестве доказательств.

15 августа на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

М.З. задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Оша. Следствие продолжается.