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Кыргызстан и Корея готовят к открытию Центр аквакультуры на Иссык-Куле

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- Назгуль Абдыразакова
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Строительство Регионального центра аквакультуры и рыбоводства в Тонском районе Иссык-Кульской области находится на завершающем этапе. Сейчас стороны готовятся к официальному открытию и последующей приемке объекта.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ход реализации проекта обсудили представители Департамента рыбного хозяйства и делегация Корейского морского института во главе с его директором Джо Джонхи.

Стороны рассмотрели вопросы завершения строительных работ и подготовки полного пакета необходимых документов. После завершения предусмотренных законодательством процедур планируется приступить к приемке объекта.

В Минсельхозе отметили, что проект предусматривает развитие аквакультуры и рыбоводства, внедрение современных технологий и укрепление сотрудничества Кыргызстана и Республики Корея в этой сфере.


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URL: https://www.vb.kg/460927
Теги:
Южная Корея, рыбное хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз
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