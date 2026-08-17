Кыргызстан и Корея готовят к открытию Центр аквакультуры на Иссык-Куле

Строительство Регионального центра аквакультуры и рыбоводства в Тонском районе Иссык-Кульской области находится на завершающем этапе. Сейчас стороны готовятся к официальному открытию и последующей приемке объекта.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ход реализации проекта обсудили представители Департамента рыбного хозяйства и делегация Корейского морского института во главе с его директором Джо Джонхи.

Стороны рассмотрели вопросы завершения строительных работ и подготовки полного пакета необходимых документов. После завершения предусмотренных законодательством процедур планируется приступить к приемке объекта.

В Минсельхозе отметили, что проект предусматривает развитие аквакультуры и рыбоводства, внедрение современных технологий и укрепление сотрудничества Кыргызстана и Республики Корея в этой сфере.