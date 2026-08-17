Энергетики КР уточнили обстоятельства сбоя в энергосистеме 14 августа

Два гидроагрегата Токтогульской ГЭС кратковременно отключились 14 августа, что стало исходным возмущением в Объединенной энергосистеме Центральной Азии. При этом в Кыргызстане заявили, что связывать это отключение напрямую с последующим обесточиванием отдельных энергоузлов в других странах региона некорректно до завершения технического расследования.

Как сообщили кыргызстанские энергетики, технологическое нарушение произошло 14 августа в 15:37. Энергосистема Кыргызстана отделилась от Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА) и перешла на изолированный режим работы.

По данным энергетиков, необходимые меры для стабилизации ситуации были приняты оперативно. К 15:55 частоту в ОЭС ЦА восстановили до нормативных 50 Гц. При этом Кыргызстан оказывал помощь соседним государствам, выдавая около 250 МВт мощности.

В сообщении отмечается, что обесточивание Алматинского энергоузла произошло уже после того, как частота в ОЭС ЦА вернулась к номинальным значениям.

При уточнении обстоятельств происшествия было установлено кратковременное отключение двух гидроагрегатов Токтогульской ГЭС. Оно привело к изменению перетоков мощности и срабатыванию противоаварийной автоматики.

При этом энергетики подчеркивают, что исходное возмущение не следует считать непосредственной причиной обесточивания отдельных энергосистем и энергоузлов других стран Центральной Азии. Последующие процессы в каждой из энергосистем требуют отдельного анализа.

Причины технологического нарушения установит специальная комиссия в рамках совместного технического расследования.