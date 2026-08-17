В Кыргызстане создадут комиссию после аварийных отключений электричества

За последние полтора года в Кыргызстане зафиксировано 26 аварийных отключений на высоковольтных линиях электропередачи. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил создать специальную комиссию для изучения причин сбоев, в том числе инцидента 14 августа 2026 года.

Как сообщили в Кабмине, вопрос аварийных отключений Касымалиев поднял на аппаратном совещании.

Среди причин сбоев он назвал нарушения правил эксплуатации оборудования и требований техники безопасности, техническое состояние оборудования, обрывы и повреждения ЛЭП по вине подрядных организаций, а также халатность отдельных ответственных руководителей.

Глава Кабмина отметил, что внеплановые отключения вызывают недовольство населения и наносят ущерб бизнесу, что особенно недопустимо в период подготовки к осенне-зимнему периоду.

Касымалиев поручил начальнику Управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров администрации президента Азамату Апсатарову взять вопрос под личный контроль.

Специальная комиссия должна детально изучить причины отключений электроэнергии в регионах, включая технологическое нарушение, произошедшее 14 августа.

Также поручено дать правовую и дисциплинарную оценку действиям должностных лиц министерств, энергетических компаний и подрядных организаций, допустивших отключения. По итогам работы комиссия должна представить предложения о привлечении виновных к ответственности.