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Грузовики с товаром оформляли как пустые на КПП "Ак-Тилек"

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ГКНБ пресек деятельность коррупционной группы, организовавшей незаконный пропуск грузовых автомобилей через КПП "Ак-Тилек автодорожный". Задержаны четыре человека, в том числе военнослужащий Пограничной службы и двое сотрудников налоговой службы.

Как сообщили в ГКНБ, деятельность группы пресечена 16 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Установлено, что должностные лица Пограничной службы и Управления ГНС по ЕАЭС за денежное вознаграждение обеспечивали беспрепятственный въезд на территорию Кыргызстана большегрузных автомобилей с коммерческими товарами. При этом грузовики официально оформлялись как пустые.

В результате следственных действий задержаны военнослужащий Пограничной службы Э.у.Ч., сотрудники УГНС по ЕАЭС по северному региону Дж.М.Т. и О.К.И., а также водитель большегрузного автомобиля Н.М.С. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/460930
Теги:
ГКНБ, ГНС, граница, задержание, Чуйская область, товары
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