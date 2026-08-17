Новый посол Вьетнама вручил копии верительных грамот в МИД Кыргызстана

Новый посол Вьетнама в Кыргызстане Нгуен Тхань Ле вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Медеру Абакирову. Встреча состоялась 17 августа, сообщили в МИД.

Абакиров поздравил дипломата с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-вьетнамских отношений.

В свою очередь Нгуен Тхань Ле заявил о готовности содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и продвижению совместных инициатив двух стран.

Стороны также обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество, реализацию ранее достигнутых договоренностей и перспективные направления взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать диалог и совместную работу по укреплению отношений между Кыргызстаном и Вьетнамом.