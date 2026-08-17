Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Новый посол Вьетнама вручил копии верительных грамот в МИД Кыргызстана

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый посол Вьетнама в Кыргызстане Нгуен Тхань Ле вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Медеру Абакирову. Встреча состоялась 17 августа, сообщили в МИД.

Абакиров поздравил дипломата с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-вьетнамских отношений.

В свою очередь Нгуен Тхань Ле заявил о готовности содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и продвижению совместных инициатив двух стран.

Стороны также обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество, реализацию ранее достигнутых договоренностей и перспективные направления взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать диалог и совместную работу по укреплению отношений между Кыргызстаном и Вьетнамом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460931
Теги:
МИД, Вьетнам, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  