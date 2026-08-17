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Археологи нашли редкий боевой топор и кольчугу в Восточном Казахстане

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Археологи обнаружили редкий боевой топор, фрагменты кольчуги и ранее не исследованный в Прииртышье тип археологических памятников во время международной экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Семиярка-2026" в Восточном Казахстане.

Полевые работы проходили с 25 июля по 5 августа в Семиярско-Кривинском археологическом микрорайоне на берегу Иртыша. Экспедицию организовали НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета совместно с Торайгыров университетом.

Раскопки проводились на памятниках Семиярка-IV и Балпык. На некрополе Семиярка-IV ученые исследовали два захоронения андроновской культуры и обнаружили прямоугольные каменные ограды федоровской культуры. Ранее на этом памятнике находили погребальные сооружения только круглого типа.

По словам руководителей экспедиции, находка свидетельствует о взаимодействии разных групп древнего населения Прииртышья. Подобные прямоугольные конструкции характерны для андроновских памятников Центрального Казахстана.

Одно из обнаруженных погребений было разграблено, второе сохранилось целым, благодаря чему исследователям удалось полностью зафиксировать погребальный обряд.

Еще ряд находок сделан на памятнике Балпык, где археологи исследовали погребения раннего Средневековья VIII-IX веков.

В одном из захоронений, предположительно, был погребен воин в доспехах. Археологи обнаружили детали боевого шлема, фрагменты доспехов и кольчуги, элементы портупеи и железные ножи.

Одной из наиболее редких находок стал железный боевой топор. По данным исследователей, подобных предметов в Южной Сибири известно не более пяти.

Особый интерес представляют фрагменты кольчуги, изготовленной с использованием как железных, так и бронзовых колец. Это, по оценке ученых, свидетельствует о сложной технологии изготовления защитного вооружения.

Еще одно погребение сопровождалось захоронением двух лошадей и большим количеством конского снаряжения. Археологи отмечают, что парные конские погребения встречаются крайне редко. Среди других находок обнаружены бронзовые серьги, которые могут указывать на высокий социальный статус погребенного.

Все найденные артефакты останутся в Казахстане. Их очистят, законсервируют и отреставрируют в лабораториях Торайгыров университета в Павлодаре. В дальнейшем находки планируется использовать для уточнения хронологии древних и средневековых культур Прииртышья.

Совместные исследования ученые проводят в этом районе третий год. Следующий полевой сезон запланирован на 2027 год.


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URL: https://www.vb.kg/460932
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