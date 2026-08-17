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Орунбеков обратился к кыргызстанцам перед международными мероприятиями

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Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков на своей странице в соцсети обратился к кыргызстанцам в преддверии крупных международных мероприятий и призвал с пониманием отнестись к временным ограничениям движения на дорогах.

По его словам, в ближайшее время в стране пройдут важные мероприятия международного масштаба, в связи с чем некоторые дороги будут временно перекрывать, а движение на отдельных участках ограничивать.

"Конечно, это может создать определенные неудобства для некоторых из нас. Но давайте в эти дни отнесемся друг к другу с пониманием, проявим терпение и культуру. Пусть наши гости увидят гостеприимство, достоинство, культуру и человечность кыргызстанцев", - написал Орунбеков.

Он призвал граждан соблюдать порядок и помогать друг другу, отметив, что проведение международных мероприятий - это не только задача государственных органов, но и общая ответственность.

"Это лицо нашего Кыргызстана. Единство, сплоченность и человечность кыргызского народа всегда особенно ярко проявлялись в трудные времена", - отметил он.

Орунбеков напомнил, что во время различных испытаний кыргызстанцы неоднократно объединялись и помогали друг другу, и призвал проявить такую же сплоченность в предстоящие дни.

"Теперь давайте проявим нашу сплоченность и в хорошие дни. Докажем свое единство делами и достойно представим Кыргызстан. Пусть наше единство станет примером. Давайте покажем нашу культуру и достойно представим Кыргызстан", -заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/460934
Теги:
перекрытие дорог, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, ШОС
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