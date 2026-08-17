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Кыргызстан и Катар намерены развивать сотрудничество в сфере экологии

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В Дохе посол Кыргызстана в Катаре Айбек Токтоболотов встретился с министром окружающей среды и изменения климата Катара Абдуллой бин Абдулазизом бин Турки Аль-Субаи.

Как сообщили в МИД Кыргызстана, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

Отдельное внимание уделили обмену опытом и установлению прямых контактов между профильными ведомствами двух стран. Стороны также рассмотрели перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/460935
Теги:
Катар, экология, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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