Кыргызстан и Корея будут развивать современное театральное искусство

Кыргызстан и Республика Корея намерены расширять сотрудничество в сфере культуры и искусства. Перспективы совместных проектов обсудили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

По данным ведомства, во встрече приняли участие первый заместитель министра Союзбек Надырбеков и генеральный директор Сеульского фонда искусств и культуры (SFAC) Сон Хён Чжон.

Стороны подвели итоги ранее реализованных проектов, обсудили текущие инициативы и предстоящие мероприятия.

Особое внимание уделили развитию современного театрального искусства, поддержке новых творческих инициатив, обмену между творческими коллективами и реализации совместных культурных проектов.

Также стороны обсудили специальную театральную программу "Театр устремляется вперед", которая пройдет в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В ведомстве отметили, что программа является одним из проектов международного культурного обмена, реализуемых совместно с Сеульским фондом искусств и культуры.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении совместных проектов и дальнейшем развитии культурных связей между Кыргызстаном и Республикой Корея.