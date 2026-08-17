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Кыргызстан и Корея будут развивать современное театральное искусство

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстан и Республика Корея намерены расширять сотрудничество в сфере культуры и искусства. Перспективы совместных проектов обсудили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

По данным ведомства, во встрече приняли участие первый заместитель министра Союзбек Надырбеков и генеральный директор Сеульского фонда искусств и культуры (SFAC) Сон Хён Чжон.

Стороны подвели итоги ранее реализованных проектов, обсудили текущие инициативы и предстоящие мероприятия.

Особое внимание уделили развитию современного театрального искусства, поддержке новых творческих инициатив, обмену между творческими коллективами и реализации совместных культурных проектов.

Также стороны обсудили специальную театральную программу "Театр устремляется вперед", которая пройдет в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В ведомстве отметили, что программа является одним из проектов международного культурного обмена, реализуемых совместно с Сеульским фондом искусств и культуры.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении совместных проектов и дальнейшем развитии культурных связей между Кыргызстаном и Республикой Корея.


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URL: https://www.vb.kg/460936
Теги:
Южная Корея, театр, сотрудничество, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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