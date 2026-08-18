Китай поставит в Кыргызстан первую партию карбамида

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялось подписание предварительного соглашения о подготовке и заключении договора на поставку минеральных удобрений, сообщает пресс-служба ведомства. Документ подписали представители ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и китайской компании Beijing Huafu Engineering Co., Ltd. (HFEC). В мероприятии принял участие первый заместитель министра Илич Марсбек уулу.

Соглашение предусматривает подготовку поставки в Кыргызстан первой партии высококачественного карбамида в объеме не менее 10 тысяч тонн. Инициатива направлена на обеспечение отечественных сельхозпроизводителей доступными и своевременными поставками минеральных удобрений.

"Реализация данного соглашения станет важным шагом в направлении стабилизации рынка удобрений. Доступность и своевременность поставок карбамида позволит нашим фермерам повышать урожайность и обеспечивать стабильное развитие сельского хозяйства страны", - отметил Илич Марсбек уулу.

Сотрудничество направлено на формирование устойчивого канала поставок минеральных удобрений и снижение рисков дефицита в периоды весенне-полевых и осенних работ.