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Частных ветеринаров Кыргызстана переведут на госслужбу

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Перевод частных ветеринарных врачей на государственную службу является наиболее правильным решением - об этом заявил ветеринар-ветеран Жалил Алымкулов, комментарий которого распространила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. По его мнению, наряду с поддержкой деятельности специалистов необходимо установить для них стабильную заработную плату и привлечь на государственную службу.

Как отметил ветеринар-ветеран, сегодня специалисты играют важную роль в сельской местности, обеспечивая здоровье животных, предупреждая распространение инфекционных заболеваний и внося вклад в развитие животноводства. При этом особого внимания требуют вопросы улучшения условий их труда и социальных гарантий. Государственная поддержка позволит обеспечить доступность ветеринарных услуг, сохранить квалифицированные кадры на селе и усилить ветеринарно-санитарный контроль.

В целях повышения качества ветеринарных услуг и стимулирования ветеринарных врачей в Кыргызстане планируется создание государственного предприятия "Мал аман".

На первом этапе в новое ГП планируется принять около 1,5 тысячи частных ветеринарных врачей. Они будут выполнять государственные задания, включая вакцинацию животных, забор образцов крови и проведение иных ветеринарных мероприятий.

За качественное и своевременное выполнение госслужбы ветеринарам будет выплачиваться заработная плата в размере 30–40 тысяч сомов. С учетом дополнительных бонусов за результаты работы общий доход сможет достигать 100 тысяч сомов. Также врачи смогут получать оплату от граждан за оказание дополнительных услуг - лечение животных, проведение операций и др.

В настоящее время проект постановления о создании ГП "Мал аман" находится на стадии согласования с государственными органами. Полноценный запуск предприятия запланирован с начала нового года.


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URL: https://www.vb.kg/460938
Теги:
ветеринария, Кыргызстан
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