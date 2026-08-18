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ТПП КР объединит "Кыргызстан ЭКСПО" и "EXPO EURASIA" на одной площадке

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С 15 по 17 октября 2026 года в Бишкеке на площадке "Жаштык Арена" состоится беспрецедентное для делового сообщества региона событие. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики впервые объединит на одной площадке два крупных международных форума - "Кыргызстан ЭКСПО - 2026" и II Международную промышленную выставку "EXPO EURASIA KYRGYZSTAN - 2026", сообщает пресс-служба ТПП КР.

Масштаб предстоящего события обещает стать рекордным в истории выставочно-ярмарочной деятельности страны. На площади более 3 000 квадратных метров свои передовые технологические решения, промышленное оборудование, товары и услуги представят свыше 500 отечественных и зарубежных компаний. Ожидается, что площадку посетят более 3 000 профильных специалистов, инвесторов и топ-менеджеров.

География участников охватывает ключевые экономические центры Евразии: в Бишкек прибудут правительственные и бизнес-делегации, представители ТПП и венчурных фондов из Китая, Кореи, Японии, России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Турции и других стран.

Особое место в программе займут B2B- и B2G-переговоры, презентации инвестиционных проектов, а также заседания пяти ключевых отраслевых деловых советов - по строительству, автопрому, промышленности, нефтяному сектору и горнодобывающей отрасли. Предприниматели смогут напрямую обсудить партнерство в энергетике, АПК, медицине и IT-сфере.

"Объединение двух ключевых выставок и профильных деловых советов на одной площадке открывает перед бизнесом уникальное окно возможностей: за три дня интенсивной работы компании смогут провести переговоры такого уровня, на организацию которых в обычном режиме уходят месяцы", - подчеркивают в Кыргызэкспоцентре ТПП КР.

Официальное открытие выставки состоится 15 октября 2026 года в 10:00 по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 17/7 ("Жаштык Арена"). Вопросы бронирования стендов, участия и аккредитации принимаются по телефону и WhatsApp: +996 554 881 777.


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URL: https://www.vb.kg/460940
Теги:
выставка, ТПП, Бишкек, Кыргызстан
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