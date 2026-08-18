Журналисты Кыргызстана и Китая подвели итоги совместного медиатура

В Бишкеке состоялся экспертный круглый стол с участием представителей ведущих СМИ, медиаэкспертов и аналитиков Кыргызстана и Китая. Встреча, организованная газетой "Жэньминь жибао" и издательским домом "Кыргыз Туусу", была посвящена укреплению информационных связей и освещению проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Дискуссия стала финальным аккордом совместного пресс-тура, проходившего с 1 по 8 августа. В течение недели журналисты двух стран инспектировали ключевые объекты в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях, включая крупные промышленные предприятия, инфраструктурные долгострои, экологические и археологические локации.

Заместитель директора международного отдела "Жэньминь жибао" Ван Фан акцентировала внимание на необходимости системной работы медиа для объективного информирования общества:

"Подобные проекты необходимы не только для укрепления партнерства и дружеских связей между редакциями Китая и Кыргызстана, но и для объективного показа совместных, в том числе инвестиционных, программ. Нам следует чаще организовывать аналогичные выездные мероприятия и на территории Китая для журналистов из Кыргызстана".

Участники заседания сошлись во мнении, что ключевой задачей прессы остается демонстрация реального влияния глобальных экономических инициатив на жизни обычных граждан. Модернизация ирригации, прокладка высокогорных автодорог, возведение мусоросжигательных электростанций и очистных сооружений на Иссык-Куле - за каждым из этих проектов стоят судьбы и труд конкретных людей.

Корреспондент "Жэньминь жибао" Цюй Пэй поделился впечатлениями от работы на строящихся объектах в высокогорье:

"В процессе работы над совместными материалами понятия "китайско-кыргызское сотрудничество" и "Один пояс, один путь" перестали быть просто терминами. Это конкретные люди: строители на Тянь-Шане, археологи под палящим солнцем, специалисты-энергетики. Задача репортеров - находиться на передовой, общаться с простыми гражданами и через их истории показывать плоды взаимного развития".

Его коллега Ли Цян, освещающий события в Центральноазиатском регионе, добавил, что главный результат прошедшего пресс-тура - укрепление цеховой солидарности и личных контактов между журналистами:

"Средства массовой информации - это важнейшее окно, через которое наши народы знакомится друг с другом. Наш долг - выезжать на место события, чувствовать реальное настроение людей и передавать объемную картину происходящего. Кыргызстан и Китай - соседи, объединенные общими горами и реками, а прочность межгосударственных отношений в конечном счете опирается на человеческие связи".

Геополитическое измерение и исторический контекст сотрудничества очертил руководитель научно-исследовательского департамента Кыргызско-Китайского института КНУ им. Ж. Баласагына Шерадил Бактыгулов. Он обратил внимание на то, что увиденное журналистами - это практическое воплощение концепции "Одного пояса, одного пути":

"Такие масштабные инициативы, как магистраль Китай – Кыргызстан – Узбекистан, становятся современным стальным Шелковым путем, замыкающим ключевую транспортную артерию континента. Эти проекты не просто улучшают качество жизни населения, но и выводят экономику Кыргызстана на инновационный уровень".

В свою очередь, корреспондент ИА "Коом Пресс" Сыягуль Караман, ранее проходившая стажировку в КНР, высказалась о созидательной роли журналистики:

"Любые крупные экономические начинания невозможны без взаимного доверия. Журналисты должны не просто передавать сводки, но и разъяснять суть процессов, сближая позиции сторон. Медиамост должен работать в обоих направлениях: мы рассказываем кыргызстанцам о современном Китае и одновременно показываем китайской аудитории настоящий Кыргызстан - нашу культуру, людей и стремление к прогрессу".

Подводя итоги встречи, участники круглого стола подчеркнули, что информационное сопровождение двусторонних проектов должно стать регулярным. Постоянный диалог редакций, обмен опытом и совместная работа на местах остаются наиболее эффективным инструментом для укрепления добрососедства и преодоления стереотипов.