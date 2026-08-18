Средняя зарплата в Кыргызстане превысила 53,7 тыс. сомов

Среднемесячная номинальная заработная плата в Кыргызстане по итогам января-июня 2026 года составила 53 759 сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 27,5%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Показатель рассчитан без учета малых предприятий.

При этом реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен увеличилась на 15,3%.

Рост среднемесячной номинальной заработной платы отмечен во всех видах экономической деятельности.

Наиболее значительно зарплаты выросли в сфере искусства, развлечений и отдыха - на 49,2%. В здравоохранении и социальном обслуживании населения рост составил 43,7%, в образовании - 42%, сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - 36,1%.

В профессиональной, научной и технической деятельности зарплаты увеличились на 33,1%, в финансовом посредничестве и страховании - на 25,4%, строительстве - на 22,4%.