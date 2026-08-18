ВВП Кыргызстана за семь месяцев превысил 1,17 трлн сомов

По итогам января-июля 2026 года объем валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 1 трлн 172,7 млрд сомов. Реальный рост экономики достиг 11,1%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции со ссылкой на предварительные данные Национального статистического комитета.

Положительная динамика отмечена во всех основных секторах экономики. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в строительстве - 60,6%.

Объем промышленного производства увеличился на 11,2%, сферы услуг - на 6,2%, сельского хозяйства- на 6%.

Основной вклад в рост ВВП обеспечили строительство, сфера услуг и промышленность.

Доля сферы услуг в структуре ВВП составила 49,8%, промышленности - 19,6%, строительства - 8,2%, сельского хозяйства - 6,4%.