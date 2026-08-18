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Объем строительства в Кыргызстане вырос на 60,6%

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По итогам января-июля 2026 года объем валовой продукции строительства в Кыргызстане составил 245,2 млрд сомов, увеличившись на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Для сравнения, по итогам января-июля 2025 года рост строительного сектора составлял 30,3%.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования достиг 238,3 млрд сомов, увеличившись на 58,8%.

Рост обеспечен как за счет внутренних, так и внешних источников финансирования. Внутренние источники увеличились в 1,4 раза, внешние - в 3,1 раза.

Около 90% общего объема инвестиций направлено на строительство объектов транспортной деятельности и хранения грузов, добычу полезных ископаемых, образование, энергетику, обрабатывающие производства и жилищное строительство.

В частности, в рамках программы "Менин үйүм" за отчетный период завершено строительство 2 167 квартир.

Доля строительного сектора в структуре ВВП составила 8,2%, его вклад в экономический рост - 3,75 процентного пункта.


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URL: https://www.vb.kg/460945
Теги:
строительство, Кыргызстан, жилье
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