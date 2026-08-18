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В Бишкеке скорая попала в ДТП во время перевозки пациента

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В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева столкнулись автомобиль частной службы скорой медицинской помощи и Subaru Outback. В результате ДТП пострадал пациент, которого в этот момент везли в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи двигался по улице Ахунбаева с востока на запад, Subaru Outback с севера на юг.

По словам водителя скорой помощи, Subaru проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Эта информация в настоящее время проверяется.

В результате столкновения пострадал пациент, находившийся в автомобиле скорой помощи. Его доставили в медицинское учреждение другая бригада скорой помощи.

Погибших нет. Сотрудники милиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.


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URL: https://www.vb.kg/460955
Теги:
ДТП, Бишкек, автомобили, пострадавшие, скорая помощь
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