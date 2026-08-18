На пике Ленина выявили факты сжигания отходов и сброса сточных вод

На территории пика Ленина выявили факты сжигания отходов и сброса сточных вод с нарушением экологических требований. Ответственных лиц оштрафовали в общей сложности на 51 тыс. сомов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Нарушения выявили сотрудники Ошского регионального управления Минприроды во время плановой проверки на территории Кашка-Суйского айыл окмоту Чон-Алайского района.

По данным ведомства, нарушения зафиксированы в нескольких гостевых домах, принимающих туристов. В частности, там сжигали отходы и ненадлежащим образом осуществляли сброс сточных вод.

По итогам проверки к ответственным лицам применили меры в соответствии с Кодексом Кыргызстана о правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 51 тыс. сомов.

Ответственным лицам также разъяснили требования по обращению с отходами и отводу сточных вод без причинения вреда окружающей среде.