Эрлинг Холанд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд удостоился сразу четырех сертификатов Guinness World Records. Награды норвежскому форварду вручили на домашнем стадионе английского клуба - "Этихад".

Холанд вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим выдающимся результатам в английском и международном футболе.

Первый рекорд связан с Лигой наций УЕФА. Норвежский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, забив 19 голов за четыре года.

Еще одно достижение Холанд установил в Премьер-лиге. Форвард стал самым быстрым игроком в истории чемпионата Англии, достигшим отметки в 100 голов. Для этого ему потребовался всего 111 матчей после дебюта за "Манчестер Сити" в сезоне-2022/23.

Третий рекорд также относится к его дебютному сезону в АПЛ. В чемпионате-2022/23 Холанд забил 36 голов, установив новый рекорд результативности среди игроков в их первом сезоне в английской Премьер-лиге.

Четвертое достижение норвежец оформил в Лиге чемпионов. В марте 2023 года он забил пять мячей в одном матче против "РБ Лейпциг", став одним из немногих футболистов, которым удалось достичь подобного результата в главном клубном турнире Европы.

На церемонии вручения сертификатов представители Guinness World Records отметили достижения Холанда и подчеркнули его впечатляющую результативность.

Для 26-летнего норвежца эти рекорды стали очередным подтверждением его статуса одного из ведущих форвардов мирового футбола.