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Восьмиклассница из Майлуу-Суу побывала на Северном полюсе

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- Назгуль Абдыразакова
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Восьмиклассница из Майлуу-Суу Мээрим Турдумахаматова стала единственной участницей из Кыргызстана в VII международной научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний" к Северному полюсу. Об этом сообщает пресс-служба

Экспедиция проходила на атомном ледоколе "50 лет Победы". 13 августа судно вернулось в Мурманск. За десять дней участники прошли по маршруту Мурманск - Северный полюс - Земля Франца-Иосифа - Мурманск.

Мээрим учится в школе №54 города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Чтобы попасть в экспедицию, она прошла международный конкурсный отбор, представив в финале проект "Как атомные технологии меняют мир сегодня".

В Кыргызстане в отборе участвовали 827 школьников. Всего заявки подали около 5 тыс. участников из 22 стран.

"Арктика поражает воображение, это словами не описать. Было холодно, но так красиво, а вокруг ледокола ходили медведи. Северный полюс - 90 градусов северной широты - это вершина мира. И стоять там с флагом своей страны было незабываемо", - рассказала Мээрим Турдумахаматова.

По словам школьницы, экспедиция вдохновила ее больше узнать о планете. Теперь она задумывается о том, чтобы связать свое будущее с атомной энергетикой.

Во время путешествия школьники участвовали в научно-просветительской программе и экспериментах. Вместе с учеными они запустили радиозонд для обеспечения связи в труднодоступных районах Арктики и испытали возвратную стратосферную платформу.

Кроме того, участники совместно с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко написали на борту ледокола научно-фантастический рассказ.

В день достижения Северного полюса школьники провели интернациональный хоровод вокруг точки 90 градусов северной широты.

По данным организаторов, этот рейс стал 200-й экспедицией надводного судна к Северному полюсу. За семь сезонов проекта участниками арктических экспедиций стали более 470 школьников из разных стран.

Справка: Научно-просветительский проект "Ледокол знаний" организован при поддержке госкорпорации "Росатом". Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. В проекте принимают участие школьники и студенты программ среднего специального образования 14–16 лет со всего мира, лучшие из них отправляются в научно-просветительскую экспедицию к Северному полюсу на борту атомного ледокола "50 лет Победы".


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URL: https://www.vb.kg/460959
Теги:
Джалал-Абадская область, наука, Россия, школа, Кыргызстан
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