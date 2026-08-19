"Арсенал" разгромил "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии

Лондонский "Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Сити" со счётом 3:0 в матче за Суперкубок Англии, который состоялся на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе.

"Канониры" начали матч максимально агрессивно и открыли счёт уже на 23-й секунде. Майлз Льюис-Скелли великолепной передачей вывел на ударную позицию Риккардо Калафьори, который хладнокровно отправил мяч в сетку.

"Манчестер Сити" не смог быстро прийти в себя после пропущенного гола. "Арсенал" продолжил активно прессинговать и создавать опасные моменты у ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Вскоре лондонцы увеличили преимущество. Кристос Цолис сделал точную передачу вдоль ворот, а Кай Хаверц оказался в нужном месте и отправил мяч мимо голкипера "Сити" - 2:0.

Перед перерывом "Манчестер Сити" едва не сократил отставание. Доннарумма допустил ошибку при выходе из ворот, однако Йошко Гвардиол успел вынести мяч с линии ворот после удара Мартина Эдегора.

После перерыва "Арсенал" продолжил контролировать ход встречи и уже через несколько минут забил третий гол. Цолис вновь сыграл ключевую роль, ассистировав капитану команды Мартину Эдегору, который эффектно переиграл Доннарумму.

"Сити" пытался изменить ход матча, однако оборона "Арсенала" действовала надежно. При этом Букайо Сака мог довести счёт до разгромного, но не реализовал два хороших момента.

В итоге "Арсенал" одержал убедительную победу со счётом 3:0 и завоевал Community Shield. Для команды Микеля Артеты это стало отличным началом нового сезона и важным сигналом перед стартом чемпионата Англии.

Для "Манчестер Сити" матч оказался непростым дебютом нового этапа после завершения эпохи Пепа Гвардиолы. Команде предстоит серьёзная работа под руководством нового главного тренера Энцо Марески.