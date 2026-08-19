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"Ланс" обыграл ПСЖ и завоевал Суперкубок Франции

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Ланс" стал обладателем Суперкубка Франции, одержав победу над "Пари Сен-Жермен" со счётом 1:0. Единственный гол в встрече забил Флориан Товен.

Матч прошёл на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе. Хозяева активно начали встречу и сумели открыть счёт на 32-й минуте.

Флориан Товен оказался в нужном месте в штрафной площади и точным ударом отправил мяч в ворота парижан. После пропущенного гола футбольный клуб ПСЖ попытался усилить давление и восстановить равновесие, однако защитники "Ланса" действовали надежно.

Во втором тайме парижане продолжили искать возможности для взятия ворот. Столичный клуб контролировал мяч и создавал моменты, но хозяевам удалось сохранить концентрацию до финального свистка.

В итоге единственный гол Товена оказался решающим - "Ланс" победил ПСЖ со счётом 1:0 и завоевал Суперкубок Франции.

Для парижского клуба это поражение стало неприятным началом сезона, тогда как "Ланс" завоевал первый трофей и получил уверенность перед предстоящими матчами.


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URL: https://www.vb.kg/460961
Теги:
Франция, футбол
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