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В Бишкеке подпишут меморандум о культурном сотрудничестве с Кореей

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова и Сеульский фонд искусства и культуры (SFAC) подпишут Меморандум о взаимопонимании. Церемония состоится 19 августа в Бишкеке.

Документ предусматривает развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея в сфере культуры и искусства. В частности, стороны планируют проводить совместные концерты, фестивали, творческие и образовательные мероприятия, а также обмениваться профессиональным опытом.

В этот же день в Кыргызской национальной филармонии покажут спектакль "Театр стремится вперед", организованный Сеульским фондом искусства и культуры в рамках специальной программы, посвященной Дню освобождения Кореи.

Постановка основана на реальных исторических событиях и рассказывает о людях, которые в сложные исторические периоды сохраняли культуру, память и национальную идентичность благодаря театральному искусству.

Ожидается, что сотрудничество между филармонией и Сеульским фондом позволит расширить профессиональные и творческие обмены, а также реализацию совместных культурных проектов Кыргызстана и Республики Корея.


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URL: https://www.vb.kg/460962
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, культура, Кыргызстан, филармония
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