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В КР в 2026 году создано 65 новых сельскохозяйственных кооперативов

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В Кыргызской Республике продолжается активная работа по развитию аграрного сектора: в 2026 году по всей республике было создано и введено в сельскохозяйственное производство 65 новых сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР. Общая площадь охваченных земель составила 683 гектара.

Распределение созданных кооперативов по регионам страны:

  1. Таласская область - 18 кооперативов
  2. Ошская область - 17 кооперативов
  3. Чуйская область - 10 кооперативов
  4. Иссык-Кульская область - 8 кооперативов
  5. Нарынская область - 6 кооперативов
  6. Баткенская область - 4 кооператива
  7. Джалал-Абадская область - 2 кооператива

Инициатива реализуется в рамках Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023–2027 годы, утверждённой постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2023 года № 418.

Главная цель масштабной работы - добровольное объединение мелких сельских товаропроизводителей в крупнотоварные кооперативы для повышения производительности, оптимизации ресурсов и роста общей эффективности сельскохозяйственного производства республики.


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URL: https://www.vb.kg/460964
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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