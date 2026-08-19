В КР в 2026 году создано 65 новых сельскохозяйственных кооперативов

В Кыргызской Республике продолжается активная работа по развитию аграрного сектора: в 2026 году по всей республике было создано и введено в сельскохозяйственное производство 65 новых сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР. Общая площадь охваченных земель составила 683 гектара.

Распределение созданных кооперативов по регионам страны:

Таласская область - 18 кооперативов Ошская область - 17 кооперативов Чуйская область - 10 кооперативов Иссык-Кульская область - 8 кооперативов Нарынская область - 6 кооперативов Баткенская область - 4 кооператива Джалал-Абадская область - 2 кооператива

Инициатива реализуется в рамках Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023–2027 годы, утверждённой постановлением Кабинета Министров КР от 23 августа 2023 года № 418.

Главная цель масштабной работы - добровольное объединение мелких сельских товаропроизводителей в крупнотоварные кооперативы для повышения производительности, оптимизации ресурсов и роста общей эффективности сельскохозяйственного производства республики.