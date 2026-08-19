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ЦИК рассказал о новых правилах для кандидатов в президенты

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Председатель Центральной избирательной комиссии КР Тынчтык Шайназаров обратился к торага Жогорку Кенеша с просьбой рассмотреть вопрос о назначении выборов главы государства на парламентском заседании, запланированном на 17 сентября.

В своём интервью СМИ руководитель ЦИК пояснил, что в случае поддержки этой инициативы депутатами официальная дата голосования будет назначена на 27 января 2027 года (среда). Старт кампании по выдвижению претендентов на высший государственный пост при таком сценарии состоится уже 18 сентября - на следующий день после принятия соответствующего постановления.

Согласно календарному плану, кампания по выдвижению претендентов завершится за 75 дней до даты голосования. После этого у Центральной избирательной комиссии останется время для проверки всех предоставленных документов - процесс регистрации кандидатов окончательно подведёт черту за 35 дней до выборов.

Претендовать на должность президента могут граждане Кыргызской Республики в возрасте от 35 лет, суммарный срок проживания которых в стране составляет не менее 15 лет. Дополнительно законодательство выдвигает требования об отсутствии судимости, связей с организованной преступностью и иных установленных ограничений.

Каждому кандидату необходимо сформировать свой избирательный фонд, предельная сумма которого ограничена 200 миллионами сомов. Пополнение фонда возможно как из собственных средств участника, так и за счёт взносов от физических и отечественных юридических лиц (с лимитом до 50 миллионов сомов от одного источника).

Важным новшеством стала процедура внесения избирательного залога. Ранее претенденты вносили сумму, проходили процедуру оформления уполномоченных лиц, а в случае отказа от участия могли вернуть деньги.

Согласно обновлённому законодательству, перед началом работы ЦИК с кандидатом тот обязан предоставить банковскую выписку о перечислении взноса в размере 1 миллиона сомов из средств избирательного фонда. Эти деньги больше не возвращаются ни при добровольном снятии кандидатуры, ни после подведения итогов голосования, независимо от результата, и полностью направляются в республиканский бюджет. По словам Тынчтыка Шайназарова, эта мера призвана повысить ответственность участников гонки.


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URL: https://www.vb.kg/460965
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан
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