ГНС может ограничить доступ к сервисам 11 иностранных компаний

Государственная налоговая служба выявила 11 иностранных компаний, которые получают значительные доходы от резидентов Кыргызстана, но не прошли обязательную налоговую регистрацию. В случае дальнейшего неисполнения требований законодательства ГНС может инициировать ограничение доступа к их электронным сервисам в стране.

По данным ведомства, в список вошли Alibaba Group Holding Limited (1688), Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd. (Pinduoduo), Twitch Interactive, Microsoft Corporation, Valve Corporation, Sony Interactive Entertainment, Epic Games, Electronic Arts, VK Company Limited, Telegram FZ-LLC и Dropbox.

По данным ГНС, только за 2024–2025 годы в адрес этих компаний было совершено около 15,9 млн денежных переводов на общую сумму более 13,2 млрд сомов.

Наибольший объем переводов пришелся на Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd. (Pinduoduo) - 8,89 млрд сомов. В адрес Alibaba Group Holding Limited (1688) перевели 2,83 млрд сомов, Microsoft Corporation - 1,01 млрд сомов.

В Налоговой службе отметили, что неоднократно направляли компаниям официальные письма с разъяснением порядка регистрации и исполнения налоговых обязательств. Обращения также направлялись через Министерство иностранных дел Кыргызстана.

По информации ГНС, ответа от компаний до настоящего времени не поступило, при этом они продолжают работать без постановки на налоговый учет.

Если требования законодательства и дальше не будут выполняться, налоговые органы намерены принять предусмотренные законом меры, в том числе обратиться в компетентные органы с вопросом об ограничении доступа к электронным сервисам этих компаний на территории Кыргызстана.

Согласно Налоговому кодексу, иностранные организации, оказывающие электронные услуги резидентам Кыргызстана, обязаны пройти налоговую регистрацию. К таким услугам относятся, в частности, предоставление программного обеспечения и онлайн-игр, интернет-реклама, хостинг, хранение данных и доступ к цифровому контенту.

В настоящее время налоговую регистрацию в Кыргызстане прошли 73 иностранные компании, оказывающие электронные услуги.