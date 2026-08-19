Шадыханов: Детям с нарушениями слуха важно помочь как можно раньше

Закупка речевых процессоров Cochlear напрямую у производителя позволила избежать посреднической наценки и приобрести оборудование по заводской стоимости. Об этом рассказал директор Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Калысбек Шадыханов.

Об этом он сообщил 18 августа на мероприятии по передаче современных речевых процессоров детям с нарушениями слуха, которое прошло в Республиканском учреждении протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Всего за счет республиканского бюджета закуплено 35 речевых процессоров на сумму 30 млн сомов. Они предназначены для 31 ребенка. Четверым детям с двусторонним нарушением слуха предусмотрено по два аппарата.

"Мы закупили аппараты напрямую у производителя, без посредников. Если бы приобретали через посредников, к стоимости добавилась бы их наценка. В данном случае оборудование закуплено по заводской стоимости", - рассказал Шадыханов.

По его словам, на новые речевые процессоры предоставляется пятилетняя гарантия. Аппараты имеют защиту от воды и рассчитаны на повседневное использование.

При этом каждый процессор необходимо индивидуально настраивать с учетом особенностей слуха ребенка. Для этого в Кыргызстан прибыли специалисты из Турции, которые в течение трех дней будут работать с детьми.

"К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Аппарат необходимо настроить и отрегулировать с учетом особенностей слуха. В течение трех дней специалисты проведут эту работу для 31 ребенка", - отметил Шадыханов.

Отдельно директор учреждения остановился на важности ранней помощи детям с нарушениями слуха. По его словам, зарубежный опыт показывает, что при наличии медицинских показаний кохлеарную имплантацию можно проводить в значительно более раннем возрасте.

В частности, специалисты из Турции рассказали, что там кохлеарную имплантацию детям проводят уже примерно с восьмимесячного возраста.

"Очень важно, чтобы ребенок начал слышать как можно раньше. В этом возрасте он развивается, познает окружающий мир, учится различать звуки и голоса. В Кыргызстане нам также предлагают развивать такую практику", - рассказал он.

Шадыханов добавил, что нынешней партией работа по обеспечению детей речевыми процессорами не ограничится.

"В следующем году мы также планируем закупить речевые процессоры", - сказал директор учреждения.