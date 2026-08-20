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Кыргызские музыканты поедут на фестиваль The Beatles в Великобританию

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- Нина Ничипорова
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The Rolls-бэнд выступит с концертами на Международной неделе The Beatles, которая пройдёт с 26 августа по 1 сентября в городе Ливерпуль (Великобритания) на родине знаменитой ливерпульской четвёрки, подарившей миру незабываемые хиты о любви и мире.

По словам Елены Баялиновой, члена бишкекского фан-клуба The Beatles, мероприятие объединит более 70 музыкальных групп со всего мира. Музыканты будут выступать на сценах города и в легендарном культовом клубе The Cavern на Мэтью-стрит, 10. "Битлз" выступали здесь 292 раза с 1961 по 1963 год.

Группа The Rolls, вдохновлённая творчеством The Beatles, была основана в Бишкеке в 2010 году. За прошедшие годы коллектив стал самобытным музыкальным проектом Центральной Азии, в репертуаре которого британская и американская музыка 60-х и 70-х годов. The Rolls стала первой группой из Кыргызстана, которая впервые приняла участие в Beatleweek Festival in Liverpool два года назад. Этого события кыргызские битлы ждали долгих двенадцать лет, прежде чем оргкомитет откликнулся на заявку и включил их в официальный список участников.

Возвращаясь на концертные площадки Ливерпуля после дебюта в 2024 году, музыканты обновили программу и выступят в молодом обновлённом составе. Наряду с самыми сильными и популярными номерами в неё войдёт множество новых композиций.

Но, как отметила Елена Баялинова, осложнить выступление может неполный состав группы. Одному из четырех заявленных участников, вокалисту и соло-гитаристу Салиму Рафибекову, отказали в визовой поддержке. В такой ситуации успешно отыграть запланированные семь концертов будет намного труднее.


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URL: https://www.vb.kg/460976
Теги:
Великобритания, концерт, музыка, Кыргызстан
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