"Саммит ШОС в Бишкеке - выверенная политическая декларация"

31 августа Кыргызстан отметит День независимости масштабным событием - юбилейным саммитом ШОС. Мероприятие завершит четвертое председательство страны в организации и соберет лидеров государств под лозунгом "25 лет ШОС - вместе к миру и процветанию". Что ждать от встречи и какую пользу саммит принесет Кыргызстану? "ВЭС 24" публикует комментарий экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Евгении Строковой.

- Проведение юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 31 августа - это, на мой взгляд, глубоко продуманный политический акт, который решает сразу несколько задач - как на символическом, так и на практическом уровне.

Я считаю, что выбор Дня независимости Кыргызстана для проведения столь масштабного международного форума не случайен. Это своего рода заявление о том, что за три с лишним десятилетия республика прошла путь от молодого постсоветского государства до полноценного регионального актора, способного участвовать в формировании повестки безопасности и развития в центре Евразии. Принимая в главный национальный праздник лидеров государств и высоких представителей стран ШОС, Кыргызстан демонстрирует, что государственный суверенитет - это способность самостоятельно определять свою внешнеполитическую позицию и выступать модератором сложных геополитических процессов.

Саммит под лозунгом "25 лет ШОС - вместе к миру и процветанию", думаю, призван обозначить - и, не побоюсь сказать, зафиксировать - качественный переход организации на новый уровень. Ожидается дальнейшее укрепление статуса ШОС не просто как диалоговой площадки по вопросам безопасности, но и как полноценной структуры, способной оказывать серьезное влияние на процессы в мировой экономике и, как мне представляется, постепенно менять структуру международных финансовых связей.

В этой связи важным становится и совершенствование механизмов принятия решений с учетом расширившегося состава стран - членов и партнеров организации. На фоне трансформации мирового порядка участникам ШОС предстоит, как принято говорить, сверить часы по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также обсудить механизмы предотвращения региональных конфликтов без вмешательства внешних сил.

И здесь я хотела бы обратить внимание еще на один принципиальный момент. Поскольку это всё-таки "Шанхайская" организация, я считаю, что китайский фактор необходимо учитывать при рассмотрении практически всех ключевых вопросов и при принятии решений на саммите. В этой связи одним из ключевых ожиданий, на мой взгляд, является дальнейшее продвижение инициативы "Один пояс - один путь" и сопряжение различных евразийских интеграционных проектов. Саммит должен дать дополнительный импульс реализации реальных инфраструктурных проектов, развитию логистических коридоров, включая транскыргызские маршруты Север - Юг, а также расширению расчетов в национальных валютах. Этот вопрос уже неоднократно поднимался на различных международных площадках, и я надеясь, что на юбилейном саммите ШОС он также получит дальнейшее развитие. Думаю, что итоговый документ саммита в той или иной форме зафиксирует приверженность принципам неделимости безопасности, взаимного уважения и формированию более многополярного мира.

Для нашей страны председательство в ШОС и проведение финального саммита могут принести конкретные дивиденды, которые значительно выходят за рамки имиджевых. Прежде всего, это повышение международного статуса Кыргызстана и закрепление роли Бишкека как одной из важных дипломатических площадок Центральной Азии. Это также усиление переговорных позиций нашей страны и возможность более активно продвигать национальные интересы, в том числе по таким чувствительным вопросам, как безопасность границ и водные ресурсы, непосредственно взаимодействуя с ключевыми соседями и партнерами.

Кроме того, в предвыборный период успешное проведение такого масштабного международного мероприятия может стать серьезным внутриполитическим фактором, демонстрирующим дееспособность государственного руководства и способность страны организовывать мероприятия международного уровня.

В сфере безопасности я ожидаю прежде всего более тесной координации действий спецслужб и правоохранительных органов стран - участниц ШОС, особенно по вопросам безопасности южных границ региона. Важным результатом может стать и расширение доступа к совместным информационным ресурсам Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также использование современных технологий мониторинга и обмена данными.

В экономической сфере председательство Кыргызстана способно дать дополнительный импульс привлечению прямых инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов. В первую очередь речь может идти о сотрудничестве с Китаем, Россией, Индией и странами Залива в таких направлениях, как гидроэнергетика, транспорт и строительство. Уже сама необходимость принимать многочисленные международные делегации и высоких гостей стимулирует развитие инфраструктуры Бишкека - обновление дорог, гостиничного фонда, транспортных объектов. И это тот эффект, который останется у нас и после завершения саммита.

Отдельно я бы выделила туристический потенциал. Для Кыргызстана председательство - это возможность показать миллионам жителей стран ШОС нашу страну как открытую, безопасную и привлекательную для путешествий. Международные мероприятия позволяют познакомить гостей с природой, культурой и традициями Кыргызстана и тем самым создать дополнительный интерес к нашей стране как к туристическому направлению.

Не менее важным я считаю гуманитарное сотрудничество. Оно может выражаться в расширении образовательных возможностей для кыргызстанской молодежи - прежде всего в увеличении квот на обучение в ведущих вузах стран ШОС, развитии студенческих обменов и научного сотрудничества. Перспективным направлением также является постепенное упрощение процедур взаимного признания дипломов и расширение культурных обменов.

Таким образом, я считаю, что председательство Кыргызстана в ШОС - это не только вопрос международного престижа. При грамотном использовании открывающихся возможностей оно может дать вполне практические результаты: укрепить безопасность, привлечь инвестиции, улучшить инфраструктуру, расширить образовательные возможности для молодежи и повысить туристическую привлекательность нашей страны.

И в заключение я хочу еще раз подчеркнуть: проведение юбилейного саммита именно в День независимости - это, на мой взгляд, не случайность, а выверенная политическая декларация. В свой главный национальный праздник Кыргызстан выступает не объектом мировой политики, а ее полноправным субъектом - гостеприимной столицей, объединяющей политических и экономических партнеров.

И в этом я вижу главный символический смысл предстоящего саммита: независимость страны - это не только право самостоятельно определять свой путь, но и способность обеспечивать безопасность, создавать пространство для диалога и быть активным участником процессов, которые определяют будущее всего евразийского макрорегиона. И наконец-то забыть набившую оскомину фразу-оправдание, что мы маленькая страна и от нас ничего не зависит.