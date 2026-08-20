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В Нарынской области открыли новый стрелковый тир

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- Самуэль Деди Ирие
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В Нарынской области состоялось открытие нового стрелкового тира, который создаст дополнительные возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований по олимпийской стрельбе.

В церемонии открытия приняли участие начальник Нарынского областного управления физической культуры и спорта Акназар Акматалиев, руководитель Федерации стрелкового спорта Кыргызской Республики Жибек Молдоева, заместитель губернатора Нарынской области Жылдыз Мамбетова, а также представитель Дирекции по олимпийским видам спорта Айгерим Мамаева.

Новый спортивный объект предназначен для тренировок спортсменов и проведения соревнований по стрелковому спорту. Его открытие стало важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона и создании условий для подготовки молодых спортсменов.

В рамках церемонии состоялись первые соревнования, приуроченные к запуску тира. Спортсмены продемонстрировали свои навыки, а для гостей мероприятия провели мастер-класс по стрельбе.

Сразу после открытия на базе нового объекта начался учебно-тренировочный сбор юношеской сборной Кыргызстана по стрельбе. Молодые спортсмены получили возможность продолжить подготовку в новых условиях и повысить свое спортивное мастерство.

Открытие тира в Нарынской области призвано дать новый импульс развитию стрелкового спорта и подготовке перспективных спортсменов, которые в будущем смогут представлять Кыргызстан на национальных и международных соревнованиях.


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URL: https://www.vb.kg/460982
Теги:
Нарынская область, стрельба, Кыргызстан
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