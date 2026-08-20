Двое кыргызстанцев погибли в ДТП в Казахстане

Двое граждан Кыргызстана погибли, еще один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана.

ДТП произошло 17 августа в Шетском районе. По данным МИД, граждане Кыргызстана И.Г.В., 1963 года рождения, и Е.Е.Ю., 1974 года рождения, скончались на месте происшествия.

Еще один кыргызстанец, И.А.А., 1966 года рождения, получил травмы. Его госпитализировали в районную больницу Шетского района, где он продолжает лечение.

Тела погибших переданы родственникам для последующей транспортировки в Кыргызстан.

По факту ДТП компетентные органы Казахстана возбудили уголовное дело. Проводится расследование.

Посольство Кыргызстана в Казахстане поддерживает связь с родственниками погибших и пострадавшего, медицинским учреждением и компетентными органами Казахстана. Оказывается необходимое консульско-правовое содействие.

Ситуация находится на контроле МИД и посольства Кыргызстана в Казахстане.