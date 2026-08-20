Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

"Барселона" официально объявила о переходе испанского полузащитника Родри из "Манчестер Сити". 30-летний хавбек подписал с каталонским клубом контракт до июня 2030 года.

По данным СМИ, "Барселона" заплатит за трансфер €60 млн в качестве фиксированной суммы, а с учетом бонусов и дополнительных выплат общая стоимость сделки может вырасти до €75 млн.

Родри выступал за "Манчестер Сити" на протяжении семи сезонов. После перехода из мадридского "Атлетико" в 2019 году испанец стал ключевым системообразующим игроком в команде Хосепа Гвардиолы. В составе "горожан" он провел 298 матчей, забил 28 голов и завоевал 14 трофеев, включая четыре чемпионских титула АПЛ и кубок Лиги чемпионов.

Особенно ярким для полузащитника стал сезон-2022/23: именно его гол в финале против "Интера" принес "Манчестер Сити" победу в Лиге чемпионов и оформил исторический требл.

В 2024 году испанец стал обладателем "Золотого мяча", а после успешного выступления сборной Испании на чемпионате мира 2026 года окончательно закрепил за собой статус одного из сильнейших опорных полузащитников своего поколения.

В "Барселоне" Родри предстоит стать фундаментальным игроком центра поля. Руководство и тренерский штаб каталонцев рассчитывают на его богатый опыт, идеальное видение поля, позиционную дисциплину и лидерские качества. Этот трансфер закрывает давнюю потребность "сине-гранатовых" в классическом опорном полузащитнике мирового уровня.

Серьезный интерес к футболисту проявлял и мадридский "Реал", однако Родри сделал выбор в пользу каталонцев. По словам самого хавбека, решающими факторами стали долгосрочный проект "Барселоны" и ее футбольная философия.