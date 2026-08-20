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В Кыргызстане можно купить авто в кредит без первоначального взноса

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С начала 2026 года в Кыргызстане выдано 198 гарантий для покупки автомобилей в кредит без первоначального взноса. Их общая сумма составила 81,1 млн сомов. Об этом сообщает ОАО "Гарантийный фонд".

Благодаря гарантиям в рамках продукта "Унаа" заемщики привлекли автокредиты на общую сумму 386,8 млн сомов.

Всего с начала реализации программы выдано 352 гарантии на 138,3 млн сомов. Это позволило привлечь 648,7 млн сомов кредитных средств на приобретение автомобилей.

Продукт "Унаа" рассчитан на заемщиков, у которых нет необходимой суммы для первоначального взноса. В этом случае требуемое обеспечение по автокредиту предоставляет Гарантийный фонд в виде гарантии.


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URL: https://www.vb.kg/461005
Теги:
кредит, Кыргызстан, автомобили
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