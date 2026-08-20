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Кыргызгидромет получил оборудование для мониторинга загрязнения воздуха

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане впервые внедряют систему мониторинга температурных инверсий, которые могут способствовать накоплению смога и других загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В рамках проекта "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике", реализуемого при поддержке Всемирного банка, Кыргызгидромету передали метеорологическое оборудование МТР-5.

Оборудование позволяет измерять температуру воздуха на высоте до 1 тыс. метров и определять наличие температурной инверсии.

Температурная инверсия возникает, когда нарушается обычное вертикальное перемешивание воздуха. В таких условиях дым, пыль и другие загрязняющие вещества хуже рассеиваются и могут скапливаться в приземном слое, ухудшая качество воздуха.

Новое оборудование позволит специалистам регулярно отслеживать подобные погодные условия и оценивать их влияние на уровень загрязнения.

Полученные данные планируется использовать для более точного анализа причин изменения качества воздуха и принятия мер по снижению загрязнения.

По данным министерства, такая система мониторинга температурных инверсий внедряется в Кыргызстане впервые.


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URL: https://www.vb.kg/461007
Теги:
Кыргызгидромет, Минприродресурсов, погода, экология, Кыргызстан, смог, воздух в Бишкеке
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