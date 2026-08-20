Роналду может сыграть в Ташкенте: "Пахтакор" встретится с "Аль-Насром"

Ташкентский "Пахтакор" получил одного из самых именитых соперников на основном этапе Лиги чемпионов АФК Elite сезона-2026/27. Узбекская команда сыграет с саудовским "Аль-Насром", лидером которого является Криштиану Роналду.

Жеребьевка турнира состоялась в Куала-Лумпуре. По ее итогам определился календарь встреч для двух клубов из Узбекистана - "Пахтакора" и ферганского "Нефтчи".

Главным событием жеребьевки стало противостояние "Пахтакора" с "Аль-Насром". Саудовский гранд проведет матч в Ташкенте, благодаря чему у местных болельщиков появится возможность увидеть пятикратного обладателя "Золотого мяча" в официальном поединке.

Помимо "Аль-Насра", "Пахтакор" примет на домашней арене иранские "Эстегляль" и "Трактор", а также саудовскую "Аль-Кадисию". На выезде столичной команде предстоит встретиться с "Аль-Ахли", "Эйр Форс", "Аль-Хилялем" и "Аль-Иттихадом".

Серьезный турнирный расклад получил и "Нефтчи". Ферганский клуб проведет домашние матчи против "Аль-Ахли", "Эйр Форс", "Аль-Хиляля" и "Аль-Иттихада", а в гостях сыграет с "Эстеглялем", "Аль-Насром", "Трактором" и "Аль-Кадисией".