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В Кыргызстан не пропустили 150 кг дынь из Узбекистана

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В Джалал-Абадской области при ввозе из Узбекистана выявили 150 килограммов дынь без сопроводительных документов и фитосанитарного сертификата. Груз вернули обратно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Дыни перевозили на легковом автомобиле через фитосанитарный контрольно-пропускной пост "Кең-Сай".

В ходе проверки специалисты установили отсутствие необходимых сопроводительных документов и фитосанитарного сертификата.

После проведения фитосанитарного контроля 150 килограммов дынь вернули в Узбекистан.

В министерстве отметили, что фитосанитарный контроль проводится для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных организмов и болезней растений, а также обеспечения безопасности ввозимой растительной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/460985
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, продукты, Минсельхоз
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