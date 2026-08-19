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На пункте пропуска "Торугарт" устанавливают новый досмотровый комплекс

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На пункте пропуска "Торугарт" продолжаются работы по расширению и модернизации инфраструктуры. В частности, обустраивается территория для размещения грузового транспорта и внедряется новый инспекционно-досмотровый комплекс. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

С ходом работ ознакомились председатель ГТС Алмаз Салиев и генеральный директор ОАО "Государственная таможенная инфраструктура" Талант Жаманаков.

Во время рабочей поездки они осмотрели пункт пропуска и инфраструктурные объекты, а также рассмотрели вопросы организации таможенного контроля и пропуска грузового транспорта.

Особое внимание было уделено новому инспекционно-досмотровому комплексу и расширяемой территории для размещения грузовых автомобилей.

Работы по строительству и модернизации объектов ведет ОАО "Государственная таможенная инфраструктура" совместно с государственными органами и организациями.

Модернизация "Торугарта" проводится в том числе для увеличения пропускной способности пункта. Ранее на нем также внедрили пилотную систему электронной очереди для грузовых автомобилей. По данным ГТС, до ее запуска в отдельные периоды очереди возле пункта пропуска достигали 25 километров


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URL: https://www.vb.kg/460986
Теги:
граница, Нарынская область, Кыргызстан, таможня, ГТС
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