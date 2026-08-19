Журналисты из Кыргызстана смогут пройти стажировку в российских СМИ

Журналистов и блогеров из Кыргызстана приглашают принять участие в пятидневных стажировках в ведущих российских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке Программа рассчитана на молодых специалистов в возрасте от 18 до 26 лет.

Стажировки пройдут с 31 августа по 15 октября. Участники смогут познакомиться с применением искусственного интеллекта в медиа, цифровыми видеоформатами, организацией масштабных медиакampаний и основами протокола.

К участию приглашаются действующие журналисты и блогеры с опытом работы не менее одного года. Для блогеров также установлено требование по размеру аудитории не менее 3 тысяч подписчиков.

Журналистам необходимо подтвердить профессиональный опыт справкой с места работы, блогерам предоставить ссылку на свой аккаунт.

Расходы на проезд, проживание и питание участников берут на себя организаторы.

Стажировки проводятся в рамках проекта "ИнтерНовости". Подать заявку можно через специальную регистрационную форму.