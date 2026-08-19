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Кыргызстан намерен наладить поставки нефтепродуктов из Китая

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанские компании договорились с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о поставках нефтепродуктов из Китая в Кыргызстан. Соответствующие соглашения подписаны 19 августа в Урумчи в рамках рабочего визита кыргызской делегации в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Переговоры прошли с участием заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова и представителей более десяти кыргызстанских компаний нефтяной отрасли.

Стороны обсудили механизм поставок горюче-смазочных материалов через компанию "Куньлунь Логистик", входящую в структуру CNPC.

Отдельное внимание уделили организации перевозок нефтепродуктов из Китая. В частности, рассматривались вопросы координации со стороны Министерства энергетики Кыргызстана, оперативного пропуска грузов через пункты пропуска, таможенного оформления, а также упрощения визовых процедур для водителей, осуществляющих перевозки.

Эрлист Акунбеков отметил важность заключения новых соглашений между кыргызстанскими компаниями и китайской корпорацией, а также дальнейшего развития сотрудничества в нефтяной сфере с учетом ситуации на рынке Центральной Азии.

По итогам переговоров кыргызстанские компании и CNPC достигли договоренностей о поставках нефтепродуктов в Кыргызстан и подписали соответствующие соглашения.

Китайская сторона также выразила готовность развивать взаимодействие в сфере таможенного оформления и логистики. Одним из направлений сотрудничества должно стать создание бесперебойного энергетического логистического коридора Китай - Кыргызстан.

CNPC является одной из крупнейших государственных нефтегазовых корпораций Китая. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, а также транспортировкой нефтепродуктов.


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URL: https://www.vb.kg/460988
Теги:
Китай, Кыргызстан, нефтепродукты, Кабинет министров
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