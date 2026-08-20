Первого лауреата премии имени Альгимантаса Видугириса определят в Бишкеке

Международная кинематографическая премия Algimantas Vidugiris Award учреждена в год 90-летия со дня рождения известного кыргызского режиссёра Альгимантаса Видугириса. Первое ее вручение состоится 11–14 сентября 2026 года в Бишкеке в рамках международного фестиваля документального и короткометражного кино Umut Doc. Кыргызстан выбран для первого вручения премии не случайно: основная часть творческого пути Альгимантаса Видугириса была связана с горной республикой, ставшей его второй родиной.

Премия учреждена по инициативе Стасиса Видугириса в рамках проекта VidugirisFilm, посвящённого сохранению, исследованию и популяризации творческого наследия Альгимантаса Видугириса, его фильмов и архивных материалов. VidugirisFilm развивается как основа для создания Фонда Альгимантаса Видугириса, деятельность которого будет направлена на сохранение и дальнейшее развитие этого наследия.

Премия является самостоятельной и внеконкурсной и не входит в состав официальных конкурсных наград фестиваля. Лауреата определит независимое международное жюри Algimantas Vidugiris Award.

Альгимантас Видугирис и его кино

Альгимантас Видугирис оставил после себя кинематографическое наследие, в котором соединяются история, человеческая память, исследование природы и культуры, масштабные проекты и судьбы конкретных людей. За свою карьеру Видугирис получил семь Гран-при на международных кинофестивалях, а также многочисленные международные и всесоюзные награды. Его фильмография насчитывает около тридцати документальных, короткометражных и художественных картин.

Особое место в его творчестве занимала Токтогульская ГЭС. На протяжении многих лет Видугирис снимал строительство каскада гидроэлектростанций на Нарыне, включая его крупнейший объект - Токтогульскую ГЭС. Его работа превратилась в уникальную кинолетопись строительства и людей, создававших этот энергетический комплекс. Построенная в годы, когда Видугирис снимал её рождение, Токтогульская ГЭС и сегодня питает города и сёла Кыргызстана и Казахстана экологически чистой электроэнергией, обеспечивая до 60 процентов потребности Кыргызстана в электроэнергии.

Сам Альгимантас Видугирис участвовал в жизни стройки и по выбору строителей "Нарынгидроэнергостроя" был избран Строителем №1 Токтогульской ГЭС. Казбек Хуриев, начальник Управления строительства "Нарынгидроэнергострой" - организации, построившей все гидроэлектростанции на реке Нарын и создавшей город Кара-Куль, позднее говорил о Видугирисе:

"Практически всё время строительства каскада гидроэлектростанций на Нарыне рядом с нами работал Видугирис, создавший уникальную летопись строительства и кинопортреты его людей."

Одним из важнейших результатов этой работы стали фильмы "Нарынский дневник" и "В год неспокойного солнца". Первый получил первую премию за лучший полнометражный документальный фильм на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси и Гран-при в Гренобле. "В год неспокойного солнца" был удостоен "Серебряного голубя" Международного кинофестиваля документальных фильмов в Лейпциге.

Кинорежиссёр Джемма Фирсова назвала дилогию "явлением выдающимся в нашем документальном кино", увидев в Видугирисе "терпение исследователя", "кропотливость летописца" и "преданность друга".

Высоко оценивал его работу и Чингиз Айтматов. Он приводил творчество Видугириса как пример для молодых кинематографистов и призывал их искать свой путь "в познании реальной жизни, в документальных черновиках времени".

Другой важной частью творчества Видугириса стало исследование Иссык-Куля. В 1976–1979 годах его киногруппа организовала экспедицию по поиску затонувшего города. В результате подводных исследований были впервые обнаружены на дне озера следы неизвестной цивилизации возрастом около двух с половиной тысяч лет. Эти исследования легли в основу художественно-документального фильма "Репортаж о легенде", оцифрованного в 2025 году.

Но круг творческих интересов Видугириса был значительно шире. В его кинематографическом мире существовали детство и человеческая память в "Замках на песке", поколение горожан в "Очкарике", философское осмысление человека и истории в "Сказке о Человеке, Колесе и Чинаре", экстремальный труд и человеческие отношения в "Мужчинах без женщин".

"Замки на песке" принесли Видугирису и "Кыргызфильму" международную известность и рекордное для студии количество наград.

Его фильмы на протяжении десятилетий используются в учебных программах ВГИКа, Высших курсов сценаристов и режиссёров, факультета журналистики МГУ, а с 2026 года - и в Эдинбургском университете (Edinburgh University). Один из экзаменационных вопросов по режиссуре документального кино во ВГИКе был посвящён особенностям творчества А. Видугириса.

"Он снимал настоящее с визионерским ощущением будущего"

По словам Стасиса Видугириса, учреждение премии связано не только с сохранением семейного наследия, но и с попыткой продолжить отношение Альгимантаса Видугириса к кино:

"Видугирис снимал не историю - он снимал настоящее. Но именно поэтому его фильмы сегодня стали историей. Он снимал настоящее с визионерским ощущением будущего. Мне хотелось бы, чтобы Algimantas Vidugiris Award поддерживала авторов, которые также внимательно смотрят на своё время и понимают, что однажды оно станет историей."

Приз создан специально для премии

Для Algimantas Vidugiris Award создан собственный авторский приз - скульптурная композиция высотой 32 сантиметра.

В основе её образа - дерево и колесо, связанные с фильмом Альгимантаса Видугириса "Сказка о Человеке, Колесе и Чинаре" (1974). Картина стала одной из наиболее необычных работ режиссёра: философская притча сочетала сказочное и реалистическое, игровое и документальное начало, но не прошла советскую цензуру и фактически оказалась "на полке".

Причиной стали затронутые в картине социально-политические темы, чувствительные для официальной идеологии того времени. Особенно необычны аллегорические эпизоды, в которых социальные аутсайдеры и маргинальные персонажи становятся командирами Красной армии, тогда как более предприимчивые и активные герои оказываются "врагами народа". Такое перевёрнутое противопоставление "своих" и "чужих" оказалось идеологически рискованным. Фильм не был уничтожен и лишь в период перестройки и гласности, в 1989 году, впервые вышел к зрителю на Центральном телевидении СССР.

Автор концепции дизайна приза - Алексей Лысогоров, известный графический дизайнер и арт-директор, победитель более 20 международных и профессиональных конкурсов, обладатель многочисленных золотых наград.

Приз произведён английской компанией Gaudio Awards в Глостершире, Великобритания.