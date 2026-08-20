В Бишкеке мужчина просил деньги на лечение здорового младенца

В Бишкеке милиция проводит проверку в отношении мужчины, который просил у прихожан мечетей деньги, утверждая, что его младенец тяжело болен. Проверка показала, что сведения о заболевании ребенка не подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

На видеозапись с мужчиной сотрудники милиции обратили внимание во время мониторинга Instagram. На кадрах он находился в мечети во время намаза с младенцем на руках и обращался к прихожанам за материальной помощью.

Мужчина утверждал, что его ребенок тяжело болен и нуждается в лечении. В частности, он говорил о наличии у младенца "дырки в горле". По данным ГУВД, проведенная проверка не подтвердила эту информацию. Каких-либо заболеваний или патологий, о которых говорил отец, у ребенка не выявили.

Милиция установила личность мужчины. Им оказался гражданин А.Ы., 1988 года рождения. Вместе с ним находился его сын А.М., 2026 года рождения.

Сотрудники ГУВД совместно с представителями государственных служб посетили место проживания семьи и изучили условия содержания ребенка. Материалы в отношении семьи и младенца переданы органам социальной защиты.

В отношении отца составлен протокол по статье 126 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях "Мелкое хулиганство".

По факту также проводится доследственная проверка.

ГУВД призывает граждан перед оказанием материальной помощи проверять достоверность предоставляемой информации и подтверждающие документы.