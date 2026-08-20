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Туристка погибла после нападения медведя в Республике Алтай

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В Республике Алтай медведь напал на 29-летнюю туристку, находившуюся в палатке на территории турбазы, и утащил ее в лес. Женщина погибла. Об этом сообщает Centralmedia24 со ссылкой на "Новости Новосибирска".

Трагедия произошла в ночь на 19 августа на турбазе "Исток" в Турочакском районе. По данным издания, женщина находилась в палатке на берегу реки Бии, когда к стоянке вышел медведь.

Другие туристы услышали крики и увидели, как животное уносит женщину в сторону леса. Очевидцы пытались вмешаться, однако медведь вел себя агрессивно и не реагировал даже на звуки выстрелов. Спасти туристку не удалось.

Представители турбазы рассказали, что за четыре года ее работы подобный случай произошел впервые. Местные жители связывают участившиеся выходы медведей к населенным пунктам с нехваткой естественного корма.

После произошедшего региональные власти приняли дополнительные меры безопасности. Как сообщает издание, были выданы дополнительные разрешения на отстрел медведей. В селе Артыбаш ввели ограничения на пребывание на улице с 20:00 до 10:00, а также запретили устанавливать палатки на берегах Телецкого озера и реки Бии.


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URL: https://www.vb.kg/461011
Теги:
нападение, погибшие, Россия, животные
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