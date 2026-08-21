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В Узбекистане каналы и реки отдадут под частные микроГЭС

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- Светлана Лаптева
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Узбекистан кардинально упрощает правила игры для частных инвесторов в сфере малой и микрогидроэнергетики. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с пакетом реформ, призванных сделать отрасль понятной и прозрачной, снизить зависимость от импорта оборудования и гарантировать бизнесменам окупаемость вложений.

На сегодняшний день программа малой ГЭС в республике продвигается со сбоями. Из запланированных к постройке почти 3 тысяч объектов общей мощностью 164 МВт реальные инвесторы определены лишь по 932 проектам, а в эксплуатацию введено всего 64 станции (41,6 МВт). Одной из главных причин торможения предприниматели называют неопределенность с окупаемостью и продажей ресурса.

Чтобы решить эту проблему, властям предложено изменить формат аукционов: теперь на торги будут выставлять не только стартовую стоимость проекта, но и фиксированный минимальный тариф, по которому государство гарантированно закупает произведенную электроэнергию. Закупочную цену дифференцируют в зависимости от мощности станции.

Параллельно в стране вводят радикальное упрощение административных процедур для микроГЭС (до 100 кВт). Объекты мощностью до 50 кВт полностью освободят от экспертизы градостроительной документации и госархстройнадзора. Кроме того, частникам разрешат изменять конструкции каналов и русел для создания необходимого напора воды, а на объектах водного хозяйства строить микроГЭС для собственных нужд можно будет вовсе без проведения аукционов. Все этапы - от подбора участка до запуска - переведут на единую цифровую платформу.

Серьезным барьером остается и кадрово-технический голод: сейчас до 90% гидроагрегатов и комплектующих для микроГЭС Узбекистан вынужден импортировать. Для решения проблемы госхолдинг "Узбекгидроэнерго" переориентируют на оказание комплексных услуг частникам - от проектирования до поставки систем, а параллельно внутри страны запустят локализацию производства деталей. С нового учебного года в профильных вузах внедрят дуальное образование с практикой на действующих ГЭС.

Потенциал отрасли в республике огромен - протяженность рек и каналов превышает 173 тыс. км. После инвентаризации бетонных каналов власти рассчитывают довести мощность малых ГЭС до 204,8 МВт к 2030 году с ежегодной выработкой в 620 млн кВт·ч. Это позволит обеспечить "зеленым" светом около 350 тысяч домохозяйств, сэкономить 187 млн кубометров газа и сократить выбросы СО₂ на 311 тысяч тонн в год.


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URL: https://www.vb.kg/460996
Теги:
Узбекистан, энергетика
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